Abbigliamento e cibo letteralmente a ruba: tre arresti per il doppio tentato colpo

Uno a caccia di vestiti. Gli altri due di cibo. E l'esito finale è il medesimo: tre arresti operati dai carabinieri per due tentativi di furto.

Primo colpo

Il primo colpo è stato compiuto al supermercato "Interspar" del centro commerciale "Le Brentelle" a Rubano: a finire in manette è L.M., 53enne residente a Padova, reo di aver provato a rubare capi di abbigliamento per un valore complessivo di 230 euro.

Secondo colpo

Meno "onerosa" ma più complicata la seconda tentata rapina: arrestati R.B., 76enne siriano e la moglie M.R.R. di 83 anni sono stati pizzicati all'interno del supermercato "Prix" di via Monte Grappa a San Domenico di Selvazzano Dentro mentre cercavano di trafugare generi alimentari per un valore complessivo di 50 euro. E non è tutto: la donna, nonostante l'avanzata età, ha cercato di scappare mentre il marito ha litigato con gli addetti alla vigilanza spingendoli, ma senza riuscire a liberarsi.