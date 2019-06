Doppio record ai Navigli: 5932 spritz, serviti in bicchieri di mais biodegradabili

C'è anche la troupe de "La vita in diretta", il programma Rai del pomeriggio, ai Navigli per lo spritz world record tra le diecimila persone accorse. In migliaia si erano scritti on line, circa settemila. Non tutti hanno avuto la pazienza di fare la fila per ultimare la registrazione fatta online, sono comunque 5932 i bicchieri alzati al cielo. Più che abbastanza per superare il record precedente. La notizia vera, al di là di un evento che è nato a Padova e che ormai, anche se è uscito da questi confini nessuna località sfidante, neppure Jesolo, è riuscita a portare via il titolo ai Navigli, è che tutti i bicchieri utilizzati sono fatti con materiale derivato dal mais, sono quindi biodegradabili.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Il fatto è interessante anche perché la richiesta di questo tipo di prodotti, fatti con materiale a impatto zero, non è semplice reperirli sul mercato perché sono ancora poche le aziende che li producono. La misura di bicchiere per lo spritz è stata creata per questo evento ma è chiaro che inevitabilmente si diffonderanno.