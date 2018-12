Come e dove trovare i panettoni della ricerca a favore dell'istituto oncologico Veneto-IRCCS

Anche quest’anno l’Istituto Oncologico Veneto-IRCCS propone nel periodo natalizio l’iniziativa del “Natale della Ricerca”. Con un’offerta minima di euro 10.50 si può sostenere la ricerca sul cancro sviluppata presso l’Istituto e ricevere immediatamente in dono un panettone o un pandoro. L’iniziativa ha già una lunga storia: nasce infatti nel 2011 per promuovere la cultura della solidarietà e per raccogliere fondi da destinare alla ricerca oncologica.

Le precedenti edizioni

Le precedenti edizioni hanno riscosso un grande successo, con richieste di panettoni e pandori solidali che sono arrivate anche dalle province di Treviso, Venezia, Rovigo e Vicenza, permettendo allo IOV-IRCCS di raccogliere negli anni oltre 90mila euro.

Come e dove trovare i panettoni della ricerca

Quest’anno i panettoni e i pandori a disposizione per la raccolta sono 3.500 e le richieste arrivate hanno già toccato la cifra di 1.500 pezzi. La campagna del “Natale della Ricerca” durerà fino al 7 gennaio: i panettoni della ricerca possono essere ritirati presso l’Ufficio Comunicazione e Marketing (possono essere prenotati via mail: comunicazione. marketing@iov.veneto.it; oppure telefonando: 049.8215976; 049.821 5775).

Eventi in programma

Nella settimana che conduce al Natale, l’Istituto Oncologico Veneto-IRCCS ha inoltre programmato alcuni eventi per i propri pazienti e degenti. Si inizia lunedì 17 dicembre, con un breve Concerto natalizio eseguito dai Volontari del CEAV presso le degenze. Nella giornata di domani, 18 dicembre, un doppio appuntamento: giornata di trucco/make up per le pazienti della stanza rosa (dalle ore 9 alle ore 12) e Concerto natalizio dell’associazione culturale “Piccolo Coro”, che proporrà alcuni canti in ogni piano dello IOV. E’ invece previsto per mercoledì19 dicembre l’arrivo di “Ale il Babbo Natale” per lo scambio di auguri presso le degenze e il day hospital.

Il concerto natalizio

La settimana si concluderà venerdì 21 dicembre (ore 11) con il concerto natalizio del coro “BluBordò” (celebre formazione di gospel e musica pop) presso il Day Hospital dell’Ospedale Busonera. Tutte le info qui.