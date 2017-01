Trovato in auto con la droga, spacciatore in manette a Carmignano di Brenta

Un arresto per spaccio è stato eseguito dai carabiniri a mezzanotte e mezza di giovedì a Carmignano di Brenta.

PUSHER IN MANETTE. In manette è finito D.Z., 24 anni, residente a Cittadella, già noto alle forze di polizia. Il giovane, alle 22 di mercoledì, era stato trovato in possesso di 55 grammi di marijuana. Il controllo era stato effettuato a Campo San Martino, sulla strada regionale 47. Lo spacciatore si trovava a bordo di un'auto condotta da un'altra persona risultata estranea ai fatti.