Controlli in strada, espulsioni e arresti per spaccio: la coca è nascosta sotto il cambio

É di 75 persone identificate e 29 veicoli controllati il bilancio dei controlli straordinari che hanno impegnato Squadra mobile, Squadra volante, Reparto prevenzione crimine e Ufficio immigrazione della questura. Le verifiche hanno interessato in particolare le zone San Carlo, via Tiziano Aspetti e Mortise.

Duplice arresto

Due albanesi di 39 e 55 anni sono stati arrestati al termine di un controllo partito ad Albignasego e terminato in via Aspetti. La mobile li ha intercettati a bordo della loro Opel Astra e quando hanno perquisito il veicolo sotto alla cuffia del cambio è spuntato un voluminoso panetto coperto di cellophane e scotch. Si trattava di mezzo chilo di cocaina, che insieme ai 2mila euro recuperati addosso ai due uomini ha fatto scattare le manette per D.O. e H.S., ora in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia.

Le espulsioni

Sei gli stranieri trasferiti in questura per ulteriori accertamenti sulla loro identità. Tre di questi, tutti tunisini, sono stati trattenuti a disposizione dell'Ufficio immigrazione. Mentre per due è scattata l'espulsione, un 24enne è stato portato al Centro di permanenza temporanea. Destinatario di un ordine di carcerazione per reati legati allo spaccio di droga, aveva addosso due grammi di marijuana.

Le denunce

Un ulteriore posto di blocco in via Aspetti ha portato alla denuncia di tre giovani padovani. I ragazzi, di 24, 23 e 21 anni, viaggiavano su un'auto con 41 grammi di marijuana, dell'hashish e un bilancino di precisione che gli sono valsi una denuncia per detenzione a fini di spaccio. Denunciati anche due uomini marocchini, fermati in strada senza i documenti.