Si "nasconde" nel fast food, ma non evita l'arresto per spaccio: 21enne nei guai

Aveva cercato "rifugio" nel fast food. Ma non è bastato: nel corso dei controlli straordinari operati in zona Stazione nella serata di martedì 15 ottobre dalla polizia con gli equipaggi del reparto prevenzione crimine è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio D.M., 21enne italiano residente all'Arcella.

I fatti

Il giovane si trovava all'interno di "McDonald's" quando è stato bloccato dagli agenti e scoperto in possesso di sette involucri contenenti nove grammi di eroina e una dose di cocaina più 715 euro in contanti, ritenuti provento della vendita della droga. Gli uomini del reparto prevenzione crimine hanno quindi provveduto a perquisire la vicina abitazione, facendo centro: in casa del 21enne sono stati rinvenuti 3 grammi di hashish, 4,5 grammi di marijuana, un'altra dose di cocaina e ulteriori 34 grammi di eroina. Per il giovane sono quindi scattate le manette.