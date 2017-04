Droga in piazza De Gasperi, residenti allertano la polizia: spacciatore finisce in manette

Alle 13.30 di domenica, in piazza De Gasperi a Padova, la polizia ha arrestato per droga I.K., nigeriano di 44 anni, con permesso di soggiorno scaduto e con precedenti specifici.

SPACCIATORE IN MANETTE. L'intervento della volante, a seguito di una segnalazione da parte di alcuni residenti. Le forze dell'ordine, una volta entrate in piazza, hanno notato un nigeriano darsi alla fuga dopo averle viste. Gli agenti lo hanno inseguito e bloccato, riuscendo a recuperare anche una bustina contenente 28 dosi di marijuana, per un totale di 34 grammi di sostanza, abbandonata dallo spacciatore nel tentativo di sfuggire ai poliziotti. Lo straniero è stato fotosegnalato e arrestato.