Nel posacenere dell'automobile nascondeva la cocaina: fermato un 29enne a Monselice

E' stato fermato giovedì con la cocaina nei pressi delle piscine comunali di Monselice. A finire nei guai nelle scorse ore un 29enne di origine marocchina.



DROGA. L'uomo N.M., residente a Bagnoli di Sopra, è stato controllato dai carabinieri in via Cambio: dentro la vettura, nel posaenere, i militari hanno rinvenuto sei involucri contentti in tutto 3,4 grammi di cocaina. E' stato segnalato.