Tornano in azione i cani anti droga: Zeus e Kamikaze scovano i panetti nascosti

Una serata di intensa lotta allo spaccio di stupefacenti quella di mercoledì 29 agosto. Oltre ai controlli attuati dai carabinieri nelle zone a rischio del capoluogo, anche la polizia è scesa in campo nei punti più critici.

3 etti di droga nascosta

Le aree "rosse" sono sempre le stesse e nonostante le retate il mercato illecito della droga sembra non subire battute d'arresto. In supporto agli agenti sono scesi in campo anche gli uomini del nucleo cinofilo con Kamikaze e Zeus, due cani antidroga addestrati per scovare quantità anche minime di stupefacente nascosto. I risultati non si sono fatti attendere: un pacco con 60 grammi di marijuana è stato recuperato in piazzetta Gasparotto, nascosto alla meglio tra le aiuole. Il fiuto dei due animali ha anche fatto ritrovare oltre 2 etti di hashish in via Agostini. La droga, divisa in 2 tavolette e non ancora sgrezzata per la vendita, è stata tutta sequestrata.

La lite e la sorpresa

Uno spacciatore è stato bloccato a tarda notte alla Guizza, tradito da un litigio in strada. Una volante in transito lungo via Pindemonte attorno alle 2 ha notato due nordafricani impegnati in un acceso diverbio. Separati e identificati, sono risultati entrambi tunisini e con diversi precedenti. A finire in manette è stato un 34enne, che ha passato la notte nelle camere di sicurezza della questura dopo essere stato scoperto con 10 grammi di cocaina in tasca. Giovedì mattina il processo per direttissima e il divieto di tornare in città.