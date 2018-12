Ritrovamento sospetto al supermercato: tra le corsie c'è una busta di cocaina

Una busta sospetta, la chiamata alle forze dell'ordine e la sorpresa: tra le corsie del supermercato c'è della cocaina.

Il ritrovamento

É la curiosa scoperta che giovedì pomeriggio ha messo in allarme il personale del supermercato A&O nel quartiere Mandria. A chiamare la polizia è stato il direttore del punto vendita dopo aver trovato a terra, all'interno del negozio, una piccola confezione con un contenuto molto strano. Quei frammenti di polvere biancastra non erano certamente un prodotto in vendita, perciò si è pensato a un involucro perso da qualche cliente.

Le indagini

Gli agenti sono arrivati in via Monselice poco dopo le 16, raccogliendo le testimonianze dei presenti e sequestrando il plico per analizzarlo. Il responso dato poco dopo dagli uomini della squadra scientifica è stato inequivocabile: cocaina. I circa 3 grammi di sostanza sono stati tenuti in custodia dai poliziotti che ora cercheranno di capire a chi possa appartenere. Non è escluso che le telecamere del negozio possano aiutare a capire come la droga sia finita in quel punto e soprattutto chi l'abbia portata lì.