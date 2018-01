Cocaina e metadone al figlio di soli sei mesi: patteggiano i due genitori

Hanno patteggiato la pena due genitori che hanno somministrato metadone e cocaina al figlio di appena sei mesi. Martedì davanti al Gup Margherita Brunello il padre di 44 anni ha concordato un anno e otto mesi di carcere, la madre di 26 anni ha patteggiato un anno e sei mesi. Come riportano i quotidiani locali l’uomo sconterà la pena in una comunità di recupero a San Patrignano, la donna in Sardegna.

L’ACCUSA

L’accusa mossa dal sostituto procuratore Giorgio Falcone era i maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. La storia risale all’ottobre del 2014 quando in un comune della cintura madre e padre hanno somministrato stupefacenti al neonato. Il piccolo era finito in pronto soccorso pediatrico quando dopo essersi sentito male, accompagnato direttamente dalla donna. I due si sono sempre proferiti innocenti e hanno anche tentato di levarsi la vita con il gas di scarico della propria automobile. Ad accorgersi del gesto estremo un vicino di casa che gli ha salvato la vita.