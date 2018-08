Notano una strana protuberanza del terreno: sotto terra erano nascosti 6 chili di hashish

Durante un sopralluogo dei carabinieri a Casale di Scodosia è stato notato uno strano smottamento del terreno. Da una successiva verifica è emerso come vi fosse nascosto un discreto quantitativo di droga.

Il controllo

I militari hanno ritrovato 6 chilogrammi di hashish, nascosti e divisi in 12 panetti che sono stati sequestrati all’interno di un casolare abbandonato. Ora l’Arma effettuerà ulteriori controlli per capire se appartengano a una partita di droga sequestrata lo scorso luglio in zona.