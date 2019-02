Il trolley abbandonato nasconde 10 chili di hashish: maxi-ritrovamento a Padova

Trovare una valigia abbandonata è già di per sé strano. Se poi al suo interno ci sono più di 10 chili di hashish, allora il ritrovamento da "strano" diventa straordinario. Soprattutto per come è avvenuto.

Il ritrovamento

È successo nel primo pomeriggio di giovedì 14 febbraio: un privato cittadino, impegnato in lavori agricoli in un campo di via del Bigolo a Padova, ha trovato in un fosso adiacente alla strada un trolley in stato di abbandono e ha subito chiamato la polizia per segnalarla. Gli agenti della squadra mobile sono giunti sul posto e una volta aperta la valigia hanno fatto l'incredibile scoperta: al suo interno c'erano più di 10 chilogrammi di hashish, già confezionati in molteplici panetti. La valigia, anch’essa sequestrata, era completamente bagnata, mentre lo stupefacente, che sul mercato sarebbe fruttato diverse decine di migliaia di euro, appariva integro ed in buono stato di conservazione. In corso indagini finalizzate a risalire ai soggetti che hanno abbandonato il “singolare” bagaglio.