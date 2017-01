Controlli straordinari della polizia in Arcella: tre persone fermate e droga in via Viotti

Martedì sera, durante un servizio di controllo straordinario del Reparto prevenzione crimine di Padova, cui ha partecipato anche la squadra cinofila, gli agenti hanno fermato tre tunisini in via Viotti, quartiere Arcella.

IL BILANCIO DEI CONTROLLI. Uno, di 26 anni, è stato denunciato perché trovato in possesso di 11,7 grammi di hashish. Un secondo, di 27 anni, è stato accompagnato in Questura perché risultato destinatario di un ordine di carcerazione per false generalità (pena di un anno). L'ultimo è risultato destinatario di un aggravamento delle misure restrittive cui già era sottoposto. Nella stessa via, i cani hanno anche fiutato 21 grammi di hashish.