Spaccio, esposto dei residenti: pusher trovati con la droga nell'ovetto Kinder e negli slip

Doppio arresto per spaccio, lunedì, in galleria San Carlo, nel quartiere Arcella di Padova. In manette due pluripregiudicati: S.I., 18 anni, e S.M.A, 29 anni, entrambi tunisini.

LA SEGNALAZIONE DEI RESIDENTI. Nei giorni scorsi, la polizia aveva ricevuto un esposto da parte di alcuni cittadini che lamentavano episodi di spaccio in via Guarnieri, vicino al liceo scientifico e alla scuola di tennis. Gli agenti hanno quindi organizzato un'attività nella zona finché, alle 15.30 di lunedì pomeriggio, hanno notato i due magrebini fermi in attesa di clienti.

DROGA NELL'OVETTO KINDER E NELLE MUTANDE. I due spacciatori sono stati bloccati. A quel punto, uno ha fatto cadere un guscio giallo degli ovetti Kinder, al cui interno è stato trovato dell'hashish (13 grammi). L'altro, perquisito, è stato trovato in possesso, nella parte retrostante degli slip, di altro stupefacente dello stesso tipo (5 grammi). In tasca, aveva invece dieci euro, versimile provento dell'attività di spaccio. La droga è stata sequestrata.