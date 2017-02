Droga a Padova: fuggi fuggi ai Giardini dell'Arena, pusher in manette in piazza Erbe

Intervento della polizia, lunedì pomeriggio, ai Giardini dell'Arena di Padova, dove gli agenti hanno notato una cessione di stupefacente in atto. Alla vista dei poliziotti, c'è stato un fuggi fuggi generale. L'unico ad essere intercettato è stato un 30enne del Gambia, trovato con 3 grammi di marijuana e 45 euro. Droga e denaro sono stati sequestrati. Il giovane è stato segnalato quale assuntore.

IN PIAZZA DELLE ERBE. Nella stessa giornata, in piazza delle Erbe, la polizia ha arrestato per spaccio e per resistenza a pubblico ufficiale un tunisino trovato con 25 grammi di hashish e 200 euro, verosimile provento dell'attività illecita.