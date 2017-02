Fermato in piazzale San Giovanni e trovato con la droga: denunciato spacciatore

Una volante della polizia è intervenuta, nella notte tra giovedì e venerdì, in piazzale San Giovanni a Padova, nelle vicinanze della birreria St. John's, per la presenza di due spacciatori magrebini.

SPACCIATORE DENUNCIATO. Gli agenti hanno bloccato e accompagnato in questura la coppia di stranieri. Uno dei due è stato trovato in possesso di 1,39 grammi di cocaina e di 0,88 grammi di hashish. L'uomo, identificato in un tunisino di 35 anni, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.