Via vai sospetto in via Dante: residente allerta la polizia, scoperto deposito di cocaina

Grazie alla segnalazione di un residente, due squadre della sezione cinofili della polizia sono intervenute in via Dante, a Padova, dove hanno rinvenuto 50 grammi di cocaina pura nascosta in un cortile, sotto la sella di una bici e in un vano del condominio. Un luogo usato come deposito e centro di stoccaggio della droga. Lo stupefacente avrebbe fruttato sul mercato 10mila euro.

PARCO DELLE FARFALLE. Non è stato questo l'unico rinvenimento di droga da parte dei cinofili di Padova nella giornata di mercoledì. Nascosti sotto una pianta al parco delle farfalle, di via Bajardi, a Padova sono stati trovati 30 grammi di marijuana.