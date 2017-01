Arcella, droga nelle scarpe e nei calzini nascosti tra le aiuole: doppio arresto

Doppio arresto per dorga, martedì, in via Toti a Padova, all'incrocio con via Buonarroti, quartiere Arcella. In manette, sono finiti due nigeriani: O.O., 22 anni, regolare in Italia, e P.I., 25 anni, senza fissa dimora.

LA PERQUISIZIONE. Una volante della polizia in transito alle 16.30, ha notato il fare sospetto di due persone chinate su due aiuole. Si trattava dei due nigerieni. Fermati, hanno consegnato agli agenti una dose di marijuana, dicendo di esserne consumatori. Ma, dalla perquisizione personale, è emerso che, nascoste nelle scarpe di entrambi, c'erano altre 12 dosi dello stesso stupefacente.

DROGA NEI CALZINI NASCOSTI NELL'AIUOLA. I cinofili, con l'ausilio del cane Zeus, hanno fiutato in due calzini occultati in un'aiuola, in uno ulteriori 16 dosi di marijuana e una di hashish, nell'altro 15 dosi di marijuana e due di cocaina.

SUBITO LIBERI. O.O., processato per direttissima, è stato condannato ad 1 anno e 2 mesi (pena sospesa) e al pagamento di 1.500 euro di multa. P.I. è stato condannato, invece, a 10 mesi (sempre con sospensione della pena) e al pagamento di mille euro di multa.