Arrestato mentre guidava con patente falsa: trovato in possesso di droga e contanti

Arresto martedì pomeriggio in via Pontevigodarzere dove una voltante della polizia ha notato una macchina che viaggiava ad alta velocità e si è insospettita.

PATENTE FALSA. Alla guida del veicolo un uomo di 62anni originario di Foggia ma residente a Padova che aveva vecchi precedenti per droga. Una volta esibita la patente, gli agenti si sono accorti che il documento era falso, dato che lo stesso gli era stato sospeso nel 2016 per sei mesi dopo che era stato pizzicato alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Da qui è scattata la perquisizione che ha portato a individuare diversa quantità di sostanza stupefacente.

LA DROGA. L’uomo, un piastrellista, era in possesso di 10,72 grammi di cocaina, divisa in 4 involucri e 5,70 grammi di eroina, più 2.200 euro in contanti provenienti dall’attività illecita. L’uomo ha spiegato che voleva utilizzare i soldi per pagare l’affitto di un appartamento. Durante la perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti altri 5 grammi di marijuana. La polizia l’ha indagato per falso materiale ed è stato arrestato e messo ai domiciliari per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.