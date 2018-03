Marijuana tra i banchi dell'istituto Valle, a scuola con la droga in seconda superiore

Ispezione nelle aule dell'istituto Valle nel quartiere Arcella, dove i militari hanno trovato una dose di marijuana in una delle classi.

L'operazione

Nel corso dei controlli straordinari per la prevenzione e la repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle scuole, i carabinieri del comando provinciale di Padova hanno svolto una perquisizione nei locali del complesso scolastico di via Tiziano Minio. L'operazione, realizzata in sinergia con i dirigenti dell'istituto, ha visto in azione anche il personale dell'unità cinofila.

La droga

Durante le ricerche nelle aule, tra i banchi di una classe seconda è stato ritrovato un involucro di cellophane con all'interno poco più di un grammo di marijuana, che è stato immediatamente sequestrato.