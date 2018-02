Nascondeva la droga nella struttura in cui era ospitato: arrestato un profugo

Prima le manette, poi la scoperta: i carabinieri dell'Aliquota Operativa della Compagnia di Este hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio A.S., richiedente asilo 32enne del Gambia ospitato presso una struttura atestina. In cui i militari hanno successivamente trovato numerose dosi di marijuana.

I FATTI

I militari hanno sorpreso l'uomo mentre, in una via del centro cittadino, cedeva 9 grammi di marijuana ad un marocchino 15enne del posto. La successiva perquisizione, effettuata presso la struttura ricettiva in cui il gambiano viene ospitato, ha permesso di rinvenire ulteriori 33 grammi di stupefacente, già suddiviso in dosi. La droga si trovava però nella stanza di un altro richiedente asilo di 35 anni, che è stato deferito in stato di libertà per il medesimo reato. La marijuana è stata sottoposto a sequestro ed il Pubblico Ministero di turno presso la Procura di Rovigo ha disposto l'arresto con immediata scarcerazione.