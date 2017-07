Droga all'ex area PP1, sorpreso a confezionare eroina: in manette un 32enne

Durante un controllo gli agenti delle volanti hanno fermato in via Valeri, a Padova, J.M., 32enne tunisino, senza fissa dimora, irregolare e gravato precedenti. L'uomo era intento a confezionare dell'eroina, 14 grammi, suddivida in 14 dosi.

HASHISH. Processato per direttissima sabato mattina, il 32enne ha patteggiato 6 mesi ed è stato rimesso in libertà con la condizionale. Altri 40 grammi di hashish sono stati invece fiutati dai cani nella medesima area ma non sono stati attribuiti al tunisino.