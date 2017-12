Scoperta serra di "maria" coltivata in appartamento: in manette madre e figlio

Alcuni residenti avevano segnalato ai carabinieri un persistente odore acre che usciva dall'abitazione, quando i militari sono intervenuti sul posto hanno scoperto una serra di marijuana coltivata in appartamento. Succede ad Este.

MADRE E FIGLIO IN MANETTE.

In manette N.E., 45enne e T.D., 19enne, madre e figlio, italiani accusati di produzione illecita di stupefacenti in concorso. I due avevano trasformato la camera da letto in un locale per la coltivazione di "maria". I militari hanno sequestrato le 5 piante rinvenute nell'abitazione.