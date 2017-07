Sgominato traffico internazionale di droga: 8 arresti, giro d'affari di 17mila euro il giorno

Approfondimenti Enorme raffineria di eroina dentro insospettabile casa Campodarsego

La polizia patavina ha sgominato una banda di spacciatori, che gestivano un'attività internazionale dedita al traffico di stupefacenti: otto arrestati e quattro denunciati, tutti albanesi eccetto un padovano.

L'intervista a Mauro Carisdeo capo della squadra Mobile di Padova



ORGANIZZAZIONE. Lavoravano attraverso una struttura piramidale, il capo è era D.M., del 79, che gestiva un giro di affari da 17mila euro al giorno. Sotto di lui due lungotenenti avevano il compito di segnare in appunti i quantitativi di droga e il relativo prezzo venduti ogni giorno dai loro sottoposti. Uno dei due era anche il custode della base operativa/magazzino dove veniva raccolta drpga.

RAFFINERIA. Il magazzino era un appartamento a Sant'Andrea di Campodarsego, scoperto l'11 settembre 2015 quando la polizia ha rinvenimento una raffineria con all'interno 60 chili di marjuana, 10 chili di eroina e 1 chilo di cocaina. Scoperta che ha dato vita all'indagine coordinata dal sostituto Procuratore della Repubblica del tribunale di Padova Benedetto Roberti. La raffineria si è poi spostata a Mellaredo di Pianiga

ARRESTO. La squadra mobile di Padova, in collaborazione con la direzione centrale polizia ciminale – Servizio Interpol ed il collaterale organo di collegamento in Albania, ha anche individuato e fatto arrestare in Albania il leader di questi cittadini albanesi: M.D, 38enne, il quale si era reso irreperibile dopo la scarcerazione avvenuta il 5 giugno 2016, per un vizio di forma. Alla fase esecutiva delle misure cautelari hanno partecipato gli agenti della Squadra Mobile, coadiuvati dai colleghi delle Volanti, della Digos, del Reparto Prevenzione Crimine di Padova e da due unità cinofile della polizia di Stato di Padova.

