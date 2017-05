Si aggirano ai giardini pubblici con lo shaboo nascosto nella scatola delle meredine

Mercoledì, i carabineri della compagnia di Padova sono stati allertati da alcune mamme insospettite dai movimenti strani di due uomini in un giardino pubblico, dove stavano facendo giocare i figli. I militari sono quindi intervenuti in via Bachelet, a Vigonza, e hanno controllato una VW Touran con a bordo C.Y., 38enne e L.Q. 29enne, entrambi cinesi e pregiudicati.

SHABOO. La perquisizione all'interno del veicolo ha portato i carabinieri al rinvenimento di una busta per la spesa dove, occultati in un pacco di merendine, c'erano due sacchetti di plastica contenenti 110 grammi di shaboo. Addosso ad uno di loro invece, i militari hanno rinvenuto 750 euro. I due sono stati arrestati.

ARRESTI. Dopo la convalida degli arresti il L.Q. è stato trattenuto in carcere a causa dei precedenti specifici mentre C.Y è stato sottoposto ad obbligo di dimora nel suo domicilio di Prato.