Scappa alla vista della polizia e perde mille euro per strada: addosso droga e altri soldi

Venerdì notte gli agenti di polizia hanno notato un tunisino alla fermata dell'autobus di in via Siracusa, a Padova. Alla vista della pattuglia lo straniero si è dato alla fuga perdendo per strada 58 banconote per un complessivo di mille euro.

ARRESTATO.

Quando gli agenti sono riusciti a bloccarlo l'uomo è stato perquisito e trovato in possesso di altro denaro, per un totale di 3.100 euro e 10 grammi di cocaina. Il giovane, A.B. 26enne tunisino è stato arrestato per detenzione e spaccio.