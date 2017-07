Banconote contraffatte ed ecstasy a bordo: quattro denunciati e un arrestato su Flixibus

Hanno attraversato l’Italia a bordo degli autobus di Flexibus. Una volta saliti a Genova si sono diretti verso Venezia ma giunti a Padova sono stati beccati perché in possesso di soldi falsi e pasticche di ecstasy. Quattro ragazzi sono stati indagati e uno arrestato.

BANCONOTE FALSE. Domenica sera in piazzale Boschetti l’autista del bus che ha fatto sosta nella città del Santo ha allertato le forze dell’ordine. Verso Brescia il controllore si è accorto che i cinque giovani, tra i 19 e i 23 anni, avevano pagato i biglietti di viaggio per totali 183 euro con alcuni pezzi falsi da 20 euro. A insospettire il controllore la difformità cromatica delle banconote. Una volta giunte le forze dell’ordine hanno trovato due banconote contraffatte e all’interno del cellulare di un ragazzo diversi video in cui armeggiava con soldi non veri.

DROGHE. Dopo una perquisizione approfondita, i militari hanno trovato addosso a un giovane originario della provincia partenopea di 24 anni 29 pasticche di extasi per totali 4 grammi e cartoncini con alcune sostanze in via di definizione. Per lui sono scattate le manette per spaccio di sostanze stupefacenti. Gli altri quattro ragazzi sono indagati per possesso di banconote false.