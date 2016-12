Trovati 190 grammi di marijuana in uno zainetto e per la strada: la droga a Cittadella

I carabinieri di Cittadella hanno trovato nel sottopasso vicino la stazione ferroviaria circa 190 grammi di marijuana, nascosta in uno zainetto e sparpagliata nelle immediate vicinanze attraverso involucri ben confezionati.



NASCONDIGLIO DROGA. Il sottopasso, ancora chiuso al pubblico, evidentemente è stato usato come nascondiglio dagli spacciatori. Immediatamente i militari hanno sequestrato lo stupefacente.