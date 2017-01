Monselice, in casa la droga e il materiale per confezionarla: spacciatore in manette

Nel pomeriggio di martedì, i carabinieri di Monselice hanno arrestato V.B., 47 anni, disoccupato, pregiudicato, residente a Monselice.

ARRESTATO. A seguito di perquisizione domiciliare, i militari lo hanno trovato in possesso di 9 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente. Arrestato per detenzione ai fini di spaccio, l'arresto è stato convalidato, ma l'uomo è già stato rimesso in libertà.