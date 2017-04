Fermato per un controllo in auto, trasportava Shaboo: spacciatore finisce in manette

Nelle scorse ore, nel corso di un controllo stradale nel raccordo Sud, al confine con Albignasego, i carabinieri hanno fermato un'Audi A4.

SHABOO. L'auto era condotta da J.W., cinese, residente a Padova. L'uomo ha dimostrato eccessivo nervosismo, tant'è che i militari, insospettiti, hanno deciso di procedere ad una perquisizione. L'operazione ha permesso il rinvenimento di 41,4 grammi di Shaboo, una tipologia di droga sintetica molto costosa, conosciuta anche come "Ice" o "Crystal meth", capace di provocare stati di allucinazione, aggressività e depressione, e che sta diventando sempre più di tendenza anche a Padova.

ARRESTATO. In possesso dello straniero sono stati trovati anche un telefono cellulare, usato per gestire i contatti per lo spaccio, e 815 euro in contanti, ritenuti verosimile provento dell'attività illecita. Tutto è stato posto sotto sequestro e il cinese è stato arrestato accompagnato in carcere.