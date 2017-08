Spaccio in zona Stazione: fermati due pusher da agenti in borghese della polizia locale

Mercoledì, in due diversi interventi in zona Stazione, a Padova, sono stati arrestati altrettanti spacciatori di nazionalità nigeriana. Nel primo intervento gli agenti hanno notato un uomo di colore che frugava in un cestino dell'immondizia per recuperare un borsetta dalla quale estraeva un piccolo involucro, consegnato poco dopo ad un giovane in cambio di denaro.

DROGA E SOLDI. Gli agenti sono immediatamente intervenuti, hanno bloccato lo spacciatore (B.O. 21 anni) e lo hanno perquisito: aveva con sé denaro contante, due cellulari, un permesso di soggiorno ed una carta di identità italiana. La borsetta recuperata dal cestino, conteneva invece 14 dosi di marijuana per un totale di 12 grammi, già confezionate per lo spaccio, che sono state poste sotto sequestro.

PUSHER. Il ragazzo nigeriano, con precedenti specifici per cessione di stupefacenti, è stato accompagnato negli uffici del reparto per le procedure di rito e posto in arresto, mentre l'acquirente è riuscito ad allontanarsi senza essere identificato. Dopo circa 20 minuti gli agenti hanno notato, sempre nella stessa zona, un altro uomo di colore che si avvicinava con circospezione a un cestino dei rifiuti dal quale poi estraeva un piccolo involucro e lo consegnava, anche in questo caso, ad un giovane, sempre in cambio di denaro. Gli agenti sono intervenuti nuovamente fermando O.A., cittadino nigeriano di 22 anni, che veniva perquisito e trovato in possesso di denaro, cellulare, permesso di soggiorno e carta d'identità, oltre a 60 grammi di marijuana. Anche lui è stato accompagnato negli uffici del Reparto e avendo precedenti penali specifici, tratto in arresto.

SINDACO. "È un operazione che conferma la grande attenzione con cui tutto il corpo di polizia locale sta interpretando le sollecitazioni che arrivano dai cittadini sui punti più critici della città - sottolinea il sindaco Sergio Giordani - Questo conferma quanto sia positiva la scelta di collaborare con la cittadinanza perché sia prima sentinella attiva, poi parte di processi di riqualificazione da costruire tassello dopo tassello insieme. Non c'è dubbio che, per quanto riguarda l'area Stazione, via Trieste, piazza De Gasperi, immagino un impegno dedicato di medio periodo per tornare a dare qualità e serenità. Intano queste azioni sono molto positive: i delinquenti devono capire che noi non vogliamo zone franche nella nostra città".

PP1. "Nelle prossime settimane incontrerò con tutti gli assessori competenti i Comitati attivi da anni in zona Stazione e comparti limitrofi.- conclude Giordani - L'inizio della riqualificazione dello spazio PP1 è solo una delle azioni di un piano di rigenerazione non esclusivamente urbana, ma anche sociale e commerciale sul quale serve cominciare a ragionare da subito, cominciando intanto a valorizzare le idee e gli spunti già sviluppati, ma che fino a questo momento non sono mai giunti alla fase sperimentale e operativa".