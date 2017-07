Spaccio alla Stanga, covo in un appartamento del centro: sequestrati 14 chili di droga

Nel primo pomeriggio di sabato, un 24enne marocchino B.C.K., residente a Padova, a bordo di una Mercedes Classe A, si è spostato da via Madonnetta, in centro a Padova, per raggiungere la Stanga dove ad attenderlo c'erano una Fiat Tipo e una Classe B.

L'intervista al capo della mobile di Padova Mauro Carisdeo

SCAMBIO. All'interno della Classe B, che stazionava alla Stanga in attesa dell'arrivo del 24enne, c'erano C.M, 43enne e M.L., donna, 23enne, entrambi residenti in provincia di Como. I due sono stati sorpresi dagli agenti della squadra mobile di Padova a cedere 7 pacchi neri contenenti 7,915 chili di marijuana più altro stupefacente (hashish e cocaina) a P.N., 25enne residente a Padova commessa di un negozio del centro, incensurata, e al compagno.

DROGA E SOLDI. Da un'ulteriore perquisizione all'interno dell'abitazione della coppia italiana, in via Madonnetta, è stato rinvenuto altro stupefacente per un totale di 14,5 chili di marijuana, 188 grammi di hashish e 18.400 euro in contanti. La droga, sul mercato avrebbe fruttato 140mila euro.

CARCERE. Tutti e quattro i soggetti sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti le due donne sono state condotte al carcere femminile di Montorio (Verona) mentre i due uomini sono stati portati al Due Palazzi di Padova.