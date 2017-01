Arcella, blitz della polizia nell'appartamento della droga in via Reni: spacciatore in manette

Durante un controllo della polizia in zona Arcella a Padova, gli agenti si sono imbattuti in un giovane di 29 anni, residente ad Albignasego. Erano le 22.50 circa di domenica sera e il ragazzo, fermato in via Guido Reni, è apparso piutttosto agitato. Tremava. L'atteggiamento sospetto ha fatto scattare la perquisizione e il rinvenimento, in possesso del padovano, di 0,22 grammi di cocaina e due involucri di ecstasy. Interrogato dai poliziotti, il 29enne ha confessato di averla acquistata da un tunisino in un condominio al civico 63.

LA CASA DELLA DROGA. Gli agenti hanno deciso di verificare quanto affermato dal giovane e si sono recati all'ingresso dell'edificio indicato. La porta dell'appartamento, al terzo piano, era aperta. Sul tavolo della cucina è stato trovato un barattolo contenente 4 grammi di marijuana e 0,20 grammi di cocaina. In un cassetto dell'armadio, la polizia ha rinvenuto altri 20 grammi di cocaina e 2.060 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute verosimile provento dell'attività di spaccio. L'ispezione è proseguita all'interno della sala da pranzo, dove, in un cassetto, sono stati trovati un bilancino, un cellulare e materiale per il confezionamento.

SPACCIATORE ARRESTATO. Lo spacciatore tunisino si trovava sul pianerottolo ed è stato identificato in R.M., di 40 anni, domiciliato nell'appartanto di via Guido Reni. Lo straniero è stato arrestato per spaccio di stupefacenti. Al 29enne padovano, invece, sono toccati una sanzione amministrativa ed il ritiro della patente di guida.