Offrono droga a militari in borghese: arrestati, rinvenuta cocaina in una pallina da tennis

Due tunisini irregolari, A.L. e I.N. entrambi 34enni, sono stati arrestati per spaccio dopo che hanno tentato di cedere una dose di 0,46 grammi di cocaina a due carabinieri in borghese. L'arresto è scattato venerdì in via Belzoni, a Padova.

DROGA NELLA A PALLINA DA TENNIS.

Perquisiti sono stati trovati in possesso di 320 euro in contanti, provento di spaccio. I due stranieri avevano occultato la cocaina in una pallina da tennis nascosta ai piedi di un bidone dei rifiuti.