Girava con l'eroina in tasca: pusher in manette, disposto divieto di ritorno a Padova

Alla vista della polizia ha tentato di occultare qualcosa all'interno della tasca del giubbotto e si è dato alla fuga. È successo domenica, a Padova, in via Nicolò Tommaseo. Nonostante il tentativo di allontanarsi l'uomo è stato fermato dagli agenti della squadra volanti e, una volta perquisito, è stato trovato in possesso di 2 dosi di eroina, racchiusa in due involucri, per un peso complessivo di 1,42 grammi.

DIVIETO RITORNO PADOVA. L'uomo, A.E., 37enne libico, senza fissa dimora, pluripregiudicato per reati analoghi, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Lunedì mattina è stato processato per direttissima, il Gip ha convalidato l'arresto e disposto la misura del divieto di ritorno a Padova.