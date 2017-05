Spaccio in città, pusher fermati in via San Francesco e zona Fiera: arresto e denuncia

Due gli interventi dei carabinieri nella città del Santo nella giornata di martedì. Intorno alle 20, in via San Francesco, è stato denunciato per spaccio di stupefacenti un 25enne tunisino, irregolare. Durante il controllo, il giovane pusher ha tentato di liberarsi di 10 grammi di hashish chiusi in un involucro.

ZONA FIERA. Il secondo intervento in via Tommaseo dove i carabinieri hanno fermato e arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti J.K., 33enne tunisino sorpreso mentre cedeva due involucri contenenti 1,4 grammi di eroina ad un 33enne padovano, domiciliato a Cervarese Santa Croce. Da una perquisizione personale il tunisino è stato trovato anche un grammo di hashish addosso.