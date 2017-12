Pusher sorpreso con un chilo di hashish: arrestato, gestiva lo spaccio nel Piovese

Martedì, gli agenti della squadra mobile di Padova hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio S.F. 30enne marocchino residente a Bojon di Campolongo Maggiore (Venezia). L'uomo è stato fermato all'esterno del centro commerciale "Piazzagrande" di Piove di Sacco.

L'ARRESTO.

Addosso aveva un chilo e 24 grammi di hashish suddivisa in dieci tavolette, pronta per essere smerciata. Nello stesso contesto gli agenti hanno fermato e indagato un 45enne trovato in possesso di 11 grammi di hashish e 0,55 grammi di cocaina.