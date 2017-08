Spaccio in zona Stazione, pusher in manette: sequestrate numerose dosi di marijuana

Prosegue a ritmo serrato l'attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti da parte della polizia locale di Padova. Mercoledì, nel corso di due distinte operazioni in zona Stazione, gli agenti hanno recuperato numerose dosi di marijuana pronte per lo spaccio e arrestato un pusher di nazionalità nigeriana.

DROGA NEL CESTINO. Il sequestro delle dosi di marijuana è avvenuto in via Bixio dove gli agenti del reparto di polizia giudiziaria hanno osservato un uomo rovistare all'interno di un cestino dell'immondizia, spesso utilizzato dagli spacciatori per nascondere le dosi pronte per essere vendute. Fermato, l'uomo, identificato come nigeriano e in possesso di un regolare permesso di soggiorno, non aveva però con sé nulla di illecito. Neppure dentro il cestino gli agenti hanno trovato tracce di stupefacente. L'esperienza li ha portati però ad osservare con attenzione l'area immediatamente adiacente al cestino; gli agenti hanno così scoperto nel tubo reggisella di due biciclette parcheggiate lì vicino numerosi dosi di stupefacente pronte per lo spaccio. Sono stati sequestrati 13 involucri contenenti 11,69 grammi di marijuana nascosti nella prima bicicletta e 16 involucri per altri 16,71 grammi di droga nella seconda.

HOTEL MARITAN. Nel pomeriggio, invece, una seconda pattuglia ha notato nell'area antistante l'ex Hotel Maritan lo scambio, tra due uomini, di un piccolo involucro in cambio di denaro. Lo spacciatore terminata la vendita si è avviato verso via Bixio dove ha nascosto un sacchettino nel paraurti di un'auto parcheggiata.

ARRESTO. Gli agenti sono a quel punto lo hanno bloccato, nonostante un accenno di fuga. L'uomo è stato identificato come I.S. 30 anni di nazionalità nigeriana, con un permesso di soggiorno scaduto: aveva con sé 105 euro, probabile frutto della vendita di alcune dosi. Ma soprattutto gli agenti hanno recuperato il sacchetto che aveva nascosto nel paraurti dell'auto e che conteneva 12 dosi di marijuana già pronte per la vendita. L'uomo è stato quindi tratto in arresto e messo a disposizione della autorità Giudiziaria.