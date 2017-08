Droga in zona Stazione, denunciata una donna: sequestrato mezzo etto di "maria"

Nel tardo pomeriggio di lunedì, gli agenti delle volanti transitando in zona Stazione, a Padova, hanno controllato una cittadina nigeriana trovata in possesso di 14 grammi di marijuana avvolti con del nylon e nascosti all'interno del proprio zaino. La donna è stata denunciata per detenzione illecita di stupefacente.

PIAZZA DE GASPERI.

Poco prima, il nucleo cinofili con il cane antidroga Kamikaze ha rinvenuto in pazza De Gasperi numerosi involucri, dislocati in diverse zone della piazza, contenenti della marijuana. In totale sono stati sequestrati 45,46 grammi di stupefacente.