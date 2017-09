Vedono gli agenti e corrono: due pusher sono riusciti a scappare, recuperata la droga

Bivaccano fuori dal supermercato, quando le forze dell’ordine si avvicinano per identificarli, gettano a terra la droga e scappano.

COCAINA RECUPERATA.

Lunedì pomeriggio, in via Bolis, davanti all’Interspar, attorno alle 17.45, la polizia ha visto due uomini di origine magrebina in atteggiamenti sospetti. Gli agenti si sono avvicinati, ma i due notando la cosa hanno iniziato a correre, gettando a terra un involucro contenente 98 grammi di cocaina che è stata recuperata e sequestrata. Entrambi sono riusciti a fuggire, facendo perdere le loro tracce.