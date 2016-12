Guardia di Finanza, intensificati i controlli in stazione per Natale: numerosi sequestri di droga, arrestato uno spacciatore di 19 anni

Nei giorni che precedono le festività natalizie, la Guardia di Finanza di Padova ha intensificato i servizi di controllo economico del territorio per la prevenzione e la repressione dei traffici illeciti.

SEQUESTRI DI DROGA IN STAZIONE. Quotidiana è ormai la presenza nella stazione ferroviaria delle unità cinofile delle fiamme gialle - passate da 2 a 4 nel corso dell’anno - e dei Baschi Verdi del Gruppo cittadino. Soltanto negli ultimi giorni, sono stati effettuati 27 interventi, con il sequestro di 194 grammi di marijuana e 86 di hashish. 14 sono state invece le persone segnalate alla locale Prefettura per illecita detenzione di sostanze stupefacenti.

ARRESTATO UN PUSHER DI 19 ANNI. Nei confronti di un cittadino italiano di 19 anni, originario del Trevigiano, trovato in possesso di oltre un etto di marijuana, è invece scattato l’arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.