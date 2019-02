"Due ex manager finiscono davanti alla corte dei conti" contestato danno erariale per oltre un milione

Etra Spa comunica di essere stata informata dalla magistratura contabile che due dei tre manager sottoposti a indagine contabile sugli affidamenti senza gara da parte della Corte dei Conti sono stati rinviati a giudizio. Si tratta di Marco Bacchin, che in passato ha ricoperto il ruolo di direttore generale, e Leonardo Pieretti, ex responsabile del coordinamento servizi di approvvigionamento. Nessun procedimento invece a carico di Daniele Benin, che fino a qualche mese fa era responsabile dei servizi ambientali. Nella lente della magistratura contabile sono finiti i contratti scaduti da anni per la raccolta rifiuti e concessi in proroga a una cooperativa e a una società senza predisporre un apposito bando. I magistrati contestano ai due un danno erariale di 1.479.816 euro.

Etra

Etra precisa che Marco Bacchin è stato rimosso dall’azienda dall’incarico di responsabilità che ricopriva, e a lui sono stati affidate altre mansioni. Leonardo Pieretti non ha più responsabilità relative ad appalti e approvvigionamenti, Daniele Benin non è più responsabile dei servizi ambientali.

Queste sono le prime misure che Etra ha preso in autotutela, per rassicurare da una parte i sindaci soci, dall’altra i cittadini che giustamente pretendono equità e trasparenza all’interno degli uffici pubblici.

Udienza

La prima udienza è stata fissata davanti alla Corte dei Conti il 19 giugno prossimo. Gli elementi di indagine utili alla Finanza per ricostruire i fatti sono stati forniti dall’ufficio Audit interno ad Etra, che continua a mantenere con gli investigatori la più stretta collaborazione. Ed è per questo che l’azienda non ha subito sanzioni in ordine ai fatti contestati.