Gira in città con due taser e un coltello a serramanico: fermato dalla Polizia Locale

Nella giornata di ieri, 12 febbraio, verso le 12, gli agenti della Squadra Motociclisti del Reparto Pronto Intervento, in servizio di controllo di polizia stradale per l’osservanza delle misure di contenimento all'inquinamento atmosferico, in via Volturno fermavano un’autovettura il cui conducente risultava essere tale A.G., classe ’63, cittadino italiano di nazionalità rumena residente in città.

Taser

Questi, alla richiesta di presentare i documenti necessari alla guida, apriva un borsello porta documenti nel quale gli agenti scorgevano con chiarezza la presenza di un "taser" (pistola elettrica). Alla vista di ciò gli operatori ispezionavano il borsello, che risultava contenere ben due pistole elettriche ed un coltello a punta con la lama di sette centimetri; alla richiesta di motivarne la detenzione, il conducente adduceva che le teneva con se "per difendersi" da eventuali malintenzionati, visto che in qualità di autotrasportatore si trovava spesso da solo in giro per l’Italia.

Denuncia e sequestro

Poiché la legge prevede che non possano essere portati fuori dalla propria abitazione né storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione, né armi da taglio, gli operatori provvedevano ad accompagnare A.G. presso gli uffici del Comando per l’identificazione attraverso fotosegnalamento. Veniva quindi deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato commesso e sottoponevano a sequestro le armi, ritirando altresì il porto d’armi in possesso della persona indagata.