Ascom e sicurezza sul lavoro: un vademecum su Dvr e tutela delle lavoratrici madri

Le lavoratrici madri in azienda sono oggetto di una tutela particolare riportata nel Documento di Valutazione dei Rischi, che è obbligatorio per tutte le attività con dipendenti e/o equiparati. Tale documento deve riportare anche la valutazione nel caso in cui siano presenti lavoratrici in gestazione o puerperio, dato che questo particolare stato impone al datore di lavoro una particolare attenzione nella valutazione della compatibilità con la mansione e l’ambiente di lavoro della dipendente. L’eventuale richiesta di astensione anticipata della lavoratrice e/o l'estensione post-partum della stessa astensione deve trovare giustificazione nel DVR che viene richiesto dall' Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Numeri utili

Il DVR deve sempre avere forma scritta e data certa. E’ importante che il Documento sia sempre aggiornato con la situazione lavorativa e l’evoluzione normativa e che il programma di miglioramento in esso presente venga correttamente e compitamente eseguito. Un documento incompleto o non aggiornato espone il datore di lavoro al rischio di pesanti sanzioni sia in caso di infortunio che di ispezione degli organi preposti (Spisal, Inail, ecc.). Per verificare la documentazione in possesso dell’azienda è possibile prendere un appuntamento con l’Ufficio Assistenza Tecnica dell’Ascom (tel. 049.8209822-763). Si invitano inoltre tutte le attività con dipendenti e/o equiparati che non avessero ancora redatto il DVR a contattare l’ufficio per provvedere ad un tempestivo e corretto adeguamento.