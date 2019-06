EcoWild fa il bis: trekking con pulizia del sentiero nel Parco dei Colli Euganei domenica 9 giugno

Dopo il grande successo della prima edizione, torna a Montegrotto Terme EcoWild, giornata dedicata alla pulizia e valorizzazione del Sentiero 18, organizzata da Wildemotion in collaborazione con il Parco Colli e l’amministrazione comunale sampietrina.

Appuntamento

L’appuntamento per tutti è domenica prossima, 9 giugno, alle 15 al parcheggio di Villa Draghi in vi Fermi dove ci saranno le le guide Ambientali Escursionistiche (GAE) di EcoWild a disposizione per accompagnare gli escursionisti in un percorso ecologico e sensoriale alla scoperta di un territorio più sano e pulito. «Il senso del “Addotta un sentiero” progetto proposto dall'Ente Parco a varie associazioni del territorio euganeo - spiegano i promotori Giacomo Gambilare e Isabella Ancona - è imparare a prendersi cura dei sentieri del Parco, come se fossero casa propria: non solo tenerli puliti e frequentarli per stare bene, ma anche per raccogliere le spazzature, dove ci sono, rimuovere le sterpaglie per agevolare il passaggio e collaborare a fianco del parco per sensibilizzare la cittadinanza all'educazione ambientale e naturalistica».

Passeggiata

La passeggiata viene proposta il 9 giugno, in occasione della 19° giornata Nazionale dei Sentieri, promossa da Federparchi denominata “In Cammino nei Parchi”. «Si tratta - commenta il sindaco Riccardo Mortandello - di un’altra iniziativa importante per valorizzare il patrimonio di villa Draghi e la bellezza del parco dei Colli euganei». Al termine dell'escursione si terrà un piccolo aperitivo conviviale per ringraziare i partecipanti. L' escursione è gratuita, si consiglia di indossare delle calzature e un abbigliamento idoneo al trekking e alla stagione.