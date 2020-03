L'edicola "chiusa" perché titolari residenti in una frazione di Vo

Forse è per eccesso di zelo ma sta di fatto che i gestori dell’edicola e rivendita di tabacchi di via Vescovado è chiusa da qualche giorno. Sulla saracinesca un biglietto che spiega il perché ai clienti: «Avvisiamo la gentile clientela che abbiamo effettuato il tampone per il Coronavirus che è risultato negativo a tutti. Siamo chiusi solamente perché abitiamo in una frazione di Vo’». Un comportamento quello dei titolari che può sembrare esageato ma che invece dimostra senso civico e rispetto della comunità.