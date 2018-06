L'educazione al centro: docenti e genitori insieme per il futuro dei giovani

L'Associazione genitori e le Scuole Romano Bruni (primaria Beretta, secondaria di I grado Bettini e Liceo scientifico Roman Bruni) organizzano l'8 e 9 giugno la festa di fine anno scolastico.

La festa

Giunta all'ottava edizione la festa è realizzata per comunicare a tutti quanto di più bello e significativo è accaduto durante l'anno a scuola e in particolare nell'ora di lezione (ovunque si sia svolta) e per continuare a costruire ildialogo educativo tra scuola e famiglia. Inoltre è espressione dell'interesse dei genitori di partecipare e contribuire sempre di più alla vita della scuola, incontrarsi in modo conviviale e condividere il desiderio e la responsabilità educativa comunicandoli a chiunque. Saranno oltre un centinaio i genitori coinvolti come volontari nel coordinamento e organizzazione dell'evento. Alunni e studenti, insieme ai loro docenti, saranno protagonisti di mostre, laboratori ed eventi che racconteranno alcuni significativi aspetti educativi e didattici della vita a scuola. L'incontro con Miriam Nembrini sarà un dialogo libero e a tutto campo sull'educazione dei figli. La festa finale sarà animata da alunni, studenti, docenti e genitori.