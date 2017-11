Educhef, grande successo del percorso di educazione alimentare per gli studenti

L’altissimo gradimento registrato tra i 64 studenti universitari che hanno partecipato ai 4 moduli di Educhef ha praticamente laureato a pieni voti il percorso di educazione culinaria – unico nel panorama nazionale - fortemente voluto dalla sinergia dell' Università degli Studi di Padova - Servizio alla Persona dell’Area Comunicazione e Marketing - con Ascom, AAMA, l’Accademia Arti&Mestieri Alimentari di Ascom e Ali’ Supermercati, nato con l’intento di coniugare una cucina sana e semplice con la vita da universitari fuori sede, per abbattere la cultura del nutrimento a base di cibi in scatola.

CERIMONIA CONCLUSIVA



Nella elegante sala dell’Archivio Antico di Palazzo Bo dell’Università degli Studi di Padova si è tenuta così la cerimonia conclusiva che ha visto anche la consegna degli attestati ai partecipanti dopo i saluti del Professor Antonio Paoli, Delegato del Rettore per lo Sport, Benessere e Merchandising e le considerazioni della Professoressa Daniela Mapelli, prorettrice alla didattica, che ha voluto sottolineare come grazie a questo percorso gli studenti non abbiano solo imparato cosa e come cucinare per nutrirsi correttamente ma abbiano anche acquisito le soft skills, le competenze trasversali che sono importantissime tra l’altro per ogni contesto lavorativo. Ai saluti di Silvia Dell’Uomo, vicepresidente Ascom Padova, di Matteo Canella, di Alì Supermercati S.p.A. e di Luca Vecchiato, direttore tecnico del progetto, hanno fatto seguito le presentazioni dei piatti proposti nel corso dei moduli didattici da parte di Cristina Biollo, Stefania Autuori, Daniele Nucci e Fabrizio Rivaroli mentre, in chiusura, si sono alternate le testimonianze degli studenti, divertiti ed entusiasti di un percorso che visto il grande successo è destinato sicuramente a ripetersi.