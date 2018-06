I piccoli alunni di Cadoneghe in visita al comando provinciale dei carabinieri

I cani antidroga, i veicoli dei carabinieri, i rilievi come sulla scena del crimine: è stata una mattinata appassionante per i bambini della scuola elementare Galilei di Cadoneghe, che il 7 giugno hanno visitato il comando provinciale di via Rismondo.

I cinofili

I 40 alunni delle classi quinte della primaria, insieme a 3 insegnanti, sono stati accolti dal maggiore Antonello Sini e dal luogotenente Angelo Irienti, che li hanno portati all'interno della caserma. Emozionatissimi i bambini, affascinati dal pastore tedesco Cocco che si è esibito in una dimostrazione guidata dall'appuntato Matteo Violato del nucleo cinofilo di Torreglia.

Motori e scienza

La seconda parte è stata invece affidata agli uomini del nucleo radiomobile con l'appuntato Carmine Salierno del Norm, che ha mostrato i veicoli dell'Arma: l'Alfa Romeo 159 e una moto Aprilia 1.200). Grande entusiasmo anche per i rilievi scientifici, condotti dal maresciallo Sara Zanelli del nucleo investigativo patavino.

La mostra

A conclusione della mattinata, la visita alla mostra "Carabinieri, tra immaginario e cronaca", allestita all'interno del comando e presentata in occasione delle celebrazioni per il 204esimo anniversario della fondazione dell'Arma. A condurre gli alunni il tenente colonnello Donato Manca e il brigadiere Enzo Ceccato, che hanno poi salutato i piccoli prima del rientro a scuola.